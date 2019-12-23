Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

6 saat önce

Amasya'da direksiyon başında beyin kanaması geçirdikten sonra kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da direksiyon başında beyin kanaması geçirdikten sonra kaza yapan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 05 ED 580 plakalı hafif ticari araçla seyreden Avni Kurşun (58), direksiyon başında rahatsızlandı.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki duvarın üzerine çıkarak durdu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Kurşun'un beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Kurşun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü kaza yaptı

Mustafa Kemal Atatürk, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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