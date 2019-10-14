Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında bu belirtilere dikkat!
Son Dakika Güncel Direksiyon başında bu belirtilere dikkat!

Direksiyon başında bu belirtilere dikkat!

42 dakika önce

TÜGVA Buca'nın Kick Boks branşında üst üste almış olduğu başarılardan dolayı tebrik eden Kaymakam Arıcan sporcularla bizzat konuşarak fikirlerini dile getirdi.

Direksiyon başında bu belirtilere dikkat! , System.String[]

Buca'da bir çok branşta Yasin Börü Gençlik Merkezinde Halk Eğitimle yapılan protokol kapsamında faaliyet göstermekte olan TÜGVA Buca'ya Yasin börü gençlik merkezinde Kaymakam Faik Arıcan'dan ziyaret gerçekleştirildi.

Kursiyer ve ailelerinden Kaymakam Arıcan'a büyük İlgi ve alaka vardı. Program TÜGVA Buca'nın öğrencilerinin gösterisi, madalya töreni ve Diyarbakır'da şehit olan Yasin Börünün ruhu için helva dağıtımı ile devam etti. Ardından Yasin Börü Gençlik Merkezini gezen Kaymakam Arıcan Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu'dan yapılan çalışmalar ve tesisin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı...

Programdan sonra açıklama da bulunan TÜGVA Buca İlçe Temsilcisi Yiğit Aslanata;

Kaymakam Beyin katılımı biz TÜGVA ailesini çok mutlu etti çok büyük bir aileyiz ve gittikçe de büyümeye devam edeceğiz. Gençlerimizin okullarında ki derslerinde başarılarını önemsediğimiz kadar Kültür,sanat ve sportif alanlar da da gelişmelerini ve başarılı olmalarını önemsediklerini milli ve manevi değerlerimizin her kurs öncesinde anlatıldığını dile getirdi... Halk eğitim müdürü Recai Dere'ye ve Yasin Börü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu'ya desteklerinden dolayı teşekkürleriyle cümlelerine son verdi.

Yasin Börü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu ise TÜGVA ailesini burada ağırlamaktan çok memnun olduklarını ortaklaşa yürütülen projeler de daha da başarıya ulaşılacağını kaymakam beyin ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı çok mutlu olduklarını.

TÜGVA ile yeni dönem için de çalışacaklarını TÜGVA'daki gençliği önemsediklerini, gayelerinin gençliğe güzel şeyler katmak olduğunu belirtti

Göksu, Börü, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:03 Kaynak: Bültenler
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