Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası - Son Dakika
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Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası

29.04.2022 15:21
Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası

Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezasıANKARA'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası

ANKARA'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

Sincan- Yenikent hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyona yapıştırdığı cep telefonundan dizi izlemesi, yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüs şoförünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince kısa sürede bulanan ve araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şoföre, idari para cezası uygulandı. Minibüs 1 hafta süreyle belediye otoparkına çekilirken, araç sahibinin de şoförü işten çıkardığı belirtildi. 

Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası - Son Dakika
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