Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çarparak durabildi - Son Dakika

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü refüje çarparak durabildi
Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
ISPARTA - Isparta'da epilepsi nöbeti geçiren şoförün kullandığı otomobil, Süleyman Demirel heykelinin bulunduğu refüje çarparak durabildi.
Kaza Isparta Kaymakkapı meydanında 14.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 32 LN 335 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirmeye başlayınca meydanda bulunan Süleyman Demirel heykelinin bulunduğu refüje çarparak durabildi. Epilepsi nöbeti geçiren sürücüyü otomobilin içinden çıkarıp ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. O sırada polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk çekti. 112 ekiplerinin aranması üzerine ola yerine gelen sağlık çalışanları kriz geçiren vatandaşa müdahale yapıldıktan sonra ambulansa Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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