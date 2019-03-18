Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Fenalaşan Otobüs Sürücüsü Gecekonduya Çarparak Durabildi

Direksiyon Başında Fenalaşan Otobüs Sürücüsü Gecekonduya Çarparak Durabildi

25 dakika önce

Direksiyon başında fenalaşan otobüs sürücüsü gecekonduya çarparak durabildiİSTANBUL - Sultanbeyli'de halk otobüsü şoförü İsmail Ayırkan, fenalık geçirerek direksiyon hakmiyetini kaybetti.

Direksiyon başında fenalaşan otobüs sürücüsü gecekonduya çarparak durabildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de halk otobüsü şoförü İsmail Ayırkan, fenalık geçirerek direksiyon hakmiyetini kaybetti. Otobüs yoldan çıkarak bir gecekonduya çarptı. Otobüsün sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Sultanbeyli-Cevizli güzergahında ilerleyen halk otobüsünün şoförü İsmail Ayırkan, otobüsteki iki yolcu ile birlikte seyir halindeydi. O sırada sürücü direksiyon başında fenalık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yolun kenarında bulunan bir gecekonduya çarparak durabildi. Gecekonduda o esnada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Otobüsteki diğer iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün sürücüsü ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından otobüs olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Kazayı Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Karısı Tarafından Bıçaklanan Vatandaş, Manşeti Kendisi Attı: Yaz Gazeteci İzmir'de Çocuk Parkında Baldızını Vuran Enişte, Aynı Silahla İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:28:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Fenalaşan Otobüs Sürücüsü Gecekonduya Çarparak Durabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]