Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan itfaiye eri hayatını kaybetti

Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan itfaiye eri hayatını kaybetti

5 saat önce

Gaziantep'te bir yangına müdahaleye giderken direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yapan Ömer Balaban isimli itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan itfaiye eri hayatını kaybetti, System.String[]
Gaziantep'te bir yangına müdahaleye giderken direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yapan Ömer Balaban isimli itfaiye eri, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz Perşembe günü 3. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde burada bir yangına müdahaleye giden Ömer Balaban (35) idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu önce ağaçlara, sonra da bir duvara çarparak kaza yaptı.

Kaza sonucu Balaban beyin kanaması geçirerek ağır yaralanırken, araçtaki itfaiye amiri ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası Balaban, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Balaban'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
Balaban, İtfaiye, 3. Sayfa
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