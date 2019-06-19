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Direksiyon başında fenalaştı elektrik direğine çarptı

18 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında fenalaşınca otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

Direksiyon başında fenalaştı elektrik direğine çarptı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon başında fenalaşınca otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

İddiaya göre, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde, 67 AAH 356 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Dursun D. aniden direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç

elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri otomobilde yangın çıkmaması için önlem alırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:58 Kaynak: İHA
kepez, er, zonguldak, 3. Sayfa
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