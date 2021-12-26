Direksiyon başında kalbine yenik düştü - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör yüklü çekici ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de ilçeden aldığı traktörü çekiciye yükleyen Tevfik Çakır, Kastamonu'ya getirmek üzere yola çıktı. Tevfik Çakır, idaresindeki çekici ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Çakır ile aynı araçta bulunan traktörün sahibinin müdahalesi ile çekici durduruldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tevfik Çakır, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır, kurtarılamadı.

Kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlenen Tevfik Çakır'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Taşköprü'de Merkez Taş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurban Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KASTAMONU