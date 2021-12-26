Üye Girişi
Direksiyon başında kalbine yenik düştü - Son Dakika

Direksiyon başında kalbine yenik düştü

26.12.2021 14:29
Direksiyon başında kalbine yenik düştü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör yüklü çekici ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör yüklü çekici ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de ilçeden aldığı traktörü çekiciye yükleyen Tevfik Çakır, Kastamonu'ya getirmek üzere yola çıktı. Tevfik Çakır, idaresindeki çekici ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Çakır ile aynı araçta bulunan traktörün sahibinin müdahalesi ile çekici durduruldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tevfik Çakır, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır, kurtarılamadı.

Kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği belirlenen Tevfik Çakır'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Taşköprü'de Merkez Taş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kurban Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KASTAMONU

Direksiyon başında kalbine yenik düştü
Direksiyon başında kalbine yenik düştü
Direksiyon başında kalbine yenik düştü

YORUMLAR
500

Kalp Krizi, Kastamonu, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında kalbine yenik düştü - Son Dakika


Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı         
14:32
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı         
14:26
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
14:28 Anne koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri ağlattı
14:26 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakline başlandı
14:25 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum
14:13 Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:50 Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
13:38 Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı
12:46 Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan sebebiyle büyük korku yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 14:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Direksiyon başında kalbine yenik düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement