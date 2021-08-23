Direksiyon başında kalp kiriz geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Söken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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