Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

43 dakika önce

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiİSTANBUL - Esenyurt'ta hafif ticari aracın içinde 30'lu yaşlarda bir adam kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta hafif ticari aracın içinde 30'lu yaşlarda bir adam kalp krizi geçirdi. Durumu ağır olduğu öğrenilen araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Doğan Araslı Bulvarı Örnek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracın sürücüsü bulvar üzerinde seyrederken fenalaştı. Aracını yol ağzına çeken sürücüye ilk önce çevredeki sürücüler 'yolu tıkadın' diyerek tepki gösterdi. Sürücülerden birisi aracın başına yaklaştığında ticari aracın sürücüsünün fenalaştığını ve kalbini tuttuğunu gördü. Kısa sürede olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, kalp krizi geçiren sürücüyü ambulans içerisine koydu. Uzun süre kalp masajı yapılan sürücü hastaneye. Kısa süre sonra olay gelen kalp krizi geçiren sürücünün yakınlarının da büyük üzüntü duyduğu görüldü.
Olayı ilk gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak kalp krizi geçiren sürücünün durumunun kötü olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Esenyurt, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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