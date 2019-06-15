Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
2 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:44 Kaynak: AA
'nin Akçakoca
ilçesinde yolda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde rahatsızlanan Hakkı Çoban (50), otomobiliyle tedavi için hastaneye gitmek için yola çıktı.
Ailesiyle hastaneye giden Çoban, Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi'nde seyir halindeyken rahatsızlanınca otomobiliyle bariyerlere çarptı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Çoban, Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Çoban'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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