Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

2 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolda seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde rahatsızlanan Hakkı Çoban (50), otomobiliyle tedavi için hastaneye gitmek için yola çıktı.
Ailesiyle hastaneye giden Çoban, Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi'nde seyir halindeyken rahatsızlanınca otomobiliyle bariyerlere çarptı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çoban'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Çoban, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Çoban'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:44 Kaynak: AA
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