Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
32 dakika önce
Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Aşkale karayolu Çiğdemli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında kalp krizi geçiren E.C. yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. - ERZURUM
Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!