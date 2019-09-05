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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

32 dakika önce

Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

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Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Aşkale karayolu Çiğdemli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon başında kalp krizi geçiren E.C. yönetimindeki TIR direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. - ERZURUM

Kalp Krizi, Çiğdemli, Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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