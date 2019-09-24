Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
1 saat önce
Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar yönüne seyreden Erşan Osman Bedi (60), Firüzköy mevkisinde fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:18 Kaynak: AA
Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar yönüne seyreden Erşan Osman Bedi (60), Firüzköy mevkisinde fenalaştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedi, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada Bedi ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.
Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı İstanbul depreminin ardından Avcılar'da korkutan görüntü! Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek