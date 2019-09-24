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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

1 saat önce

Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak ağır yaralandıAlınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar yönüne seyreden Erşan Osman Bedi (60), Firüzköy mevkisinde fenalaştı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, System.String[]

Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar yönüne seyreden Erşan Osman Bedi (60), Firüzköy mevkisinde fenalaştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedi, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada Bedi ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu, Kalp Krizi, Esenyurt, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:18 Kaynak: AA
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