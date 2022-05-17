Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı - Son Dakika
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

17.05.2022 17:02
Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde servis minibüsü sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde servis minibüsü sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Manyas'tan kırsal Necip Mahallesi'ne Bandırma'daki bir tavuk firmasının işçilerini almak için 10 S 36030 plakalı minibüsüyle yola çıkan Faruk Manyas (63), Hacı Osman-Necip mahalleleri baraj gölü civarında aracında kalp krizi geçirdi. Aracı yolda gören bir vatandaşın sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Faruk Manyas'a ilk müdahaleyi yaptı. Sonuç alınamayınca Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Üç çocuk babası Faruk Manyas, Kızık Mahallesi'nde toprağa verilecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı - Son Dakika


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