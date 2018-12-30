Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 07 R 2818 plakalı kamyonun sürücüsü Cemal Nurlu (45), yüklediği mantar torfunu taşıdığı aracıyla Ballık yolundan giderken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki kamyon, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Cemal Nurlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Nurlu'nun cenazesi, daha sonra yakınlarına teslim edildi. Nurlu'nın cenazesi, Uzunoluk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunoluk Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:52 Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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