Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Kırşehir
'in Çiçekdağı
ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı
Köyü mevkisinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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