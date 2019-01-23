Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı Köyü mevkisinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Kırşehir, Çiçekdağı, Kalp Krizi, Güncel
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