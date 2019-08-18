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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndü

1 saat önce

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Serdar Yörükoğlu (38), direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndü, System.String[]
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Serdar Yörükoğlu (38), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobilin karşı şeride geçip, beton bariyerlere çarpmasıyla Yörükoğlu, ağır yaralandı.
?Olay, saat 09.30 sıralarında, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kuyucak'ın kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Serdar Yörükoğlu, pazara gitmek üzere evden çıktı. Yörükoğlu yönetimindeki 09 F 8614 plakalı otomobille İnönü Caddesi'ne geldiği sırada kalp krizi geçirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Yörükoğlu Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yörükoğlu, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kardiyoloji Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yörükoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:37 Kaynak: DHA
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