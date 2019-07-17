Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilinde kalp krizi geçiren Soner Kaynak (39) hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilinde kalp krizi geçiren Soner Kaynak (39) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesi yakınlarında meydana geldi. Soner Kaynak yönetimindeki 74 DD 894 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çalılık alana girerek, durdu. Olayı gören diğer sürücüler otomobilin yanına gittiklerinde Kaynak'ın içeride hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Soner Kaynak, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soner Kaynak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soner Kaynak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kalp Krizi, Nebioğlu, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:16 Kaynak: DHA
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