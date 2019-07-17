Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

2 saat önce

Çaycuma ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü, System.String[]
Çaycuma ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 74 DD 894 plakalı otomobil sürücüsü Soner Kaynak (39), ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinden Yeşilyurt köyüne seyir halindeyken fenalaştı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çalılıklara girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Kaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kalp Krizi, Nebioğlu, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:31 Kaynak: AA
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