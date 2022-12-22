Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü yaşamını yitirdi

22.12.2022 09:15

Çorum'da direksiyon başındayken fenalaşan tır şoförü Remzi Uslu, çalışır halde bulunan aracın içerisinde cansız halde bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uslu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Çorum'da çevre yolunda dün saat 22.00 sıralarında bir tırı çalışır halde gören polis, kontrol yaptı. Ekipler, şoför Remzi Uslu'nun direksiyon başında hareket etmediğini fark etti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uslu'yu Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Direksiyonda başında fenalaşıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:32 Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 18 lira 63 kuruş olacak
09:32 Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu
09:23 Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı
09:03 Hatay'da feci kaza: Kamyonun ezdiği otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını kaybetti
08:59 70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın Sezen Aksu'dan istediği vasiyeti ortaya çıktı: Benim için hatıra ormanı yaptır
08:39 Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü yaşamını yitirdi
08:18 ABD kongresinde konuşan Zelenski ayakta alkışlandı! Biden'dan "yardım" sözü verildi
07:59 İmamoğlu: Erdoğan'ın beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndüm
07:31 Çorum'da boşanma aşamasında olan adam, karısının evinin önünde intihar etti
23:58 Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin Genel Başkanı Destici'den asgari ücret sözleri: Bugün yüzde 50'lik bir artışın ilan edileceğini ümit ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 09:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement