Direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay, Geyve ilçesi Karacaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Mehmet Ali Halat idaresindeki 11 EF 174 plakalı araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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