DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

17.11.2022 03:09

KARABÜK'te, Remzi Gökdoğan (58) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi.

KARABÜK'te, Remzi Gökdoğan (58) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökdoğan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Belen Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi Gökdoğan, yönetimindeki 54 AHH 211 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Gökdoğan'ın direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra durdu. Gökdoğan'ı direksiyon başında baygın halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gökdoğan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gökdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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