Direksiyon başında kriz geçirdi
44 dakika önce
Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:11 Kaynak: AA
Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerleleyen Erşan Osman Bedi, direksiyon başında kriz geçirip ağaca çarparak ağır yaralandı.
D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar'a giden 60 yaşındaki Bedi, Firüzköy mevkiinde fenalaştı.
Yol kenarındaki ağaca çarpan Bedi ağır yaralanırken, aracıyla yan yola savruldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.
Atatürk havalimanı'nda millet bahçesi hazırlıkları başladı Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı İstanbul depreminin ardından Avcılar'da korkutan görüntü!