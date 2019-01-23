Direksiyon Başında Kriz Geçiren Sürücü Yaşamını Yitirdi
26 dakika önce
Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde otomobilinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Kırşehir
'in Çiçekdağı
İlçesinde otomobilinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı
Köyü mevkinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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