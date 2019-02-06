Son Dakika Haberleri: Direksiyon Başında Ölü Bulundu

Direksiyon Başında Ölü Bulundu

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Olay, saat 20.15 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 42 E 8889 plakalı park halindeki otomobilde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etmesi üzerine sağlık görevlilerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri isminin Mehmet Durmuş olduğu belirlenen kişiyi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Durmuş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:14 Kaynak: DHA

Konya, Mehmet Durmuş, Ereğli, Güncel
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