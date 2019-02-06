Direksiyon Başında Ölü Bulundu
1 saat önce
KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş
(60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Olay, saat 20.15 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 42 E 8889 plakalı park halindeki otomobilde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etmesi üzerine sağlık görevlilerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri isminin Mehmet Durmuş olduğu belirlenen kişiyi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Mehmet Durmuş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:14 Kaynak: DHA
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