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Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar

7 saat önce

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar Otomobil kaldırıma çarparak durabildi, bir süre kendine gelemeyen sürücü aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldıESKİŞEHİR - Eskişehir'de direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma...

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar, System.String[]

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü için dakikalarca uğraştılar

Otomobil kaldırıma çarparak durabildi, bir süre kendine gelemeyen sürücü aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de direksiyon başında rahatsızlık geçiren sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Bir süre kendine gelemeyen sürücü, aracın kelebek camı kırılarak dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 26 BAN 171 plakalı otomobil sürücüsü Mehtap Özbay Gülten (40), direksiyon başında fenalık geçirdi. Rahatsızlığın ardından önce orta refüjdeki ağaca çarpan buradan da kaldırıma çarparak durabilen araç sürücüsü baygın bir şekilde direksiyon başında kaldı. Bu esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası bir başka kazanın önüne geçerken, diğer sürücüler durumu ilgililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, bir süre sürücü Gülten'i aracın camına vurup seslenerek kendine getirmeye çalıştı. Uğraşlar sonuç vermeyince aracın sağ arka kapısının kelebek camı, balta yardımıyla itfaiye tarafından kontrollü bir şekilde kırıldı. Ardından sürücünün kapısı da açılırken Gülten sedyeye bindirilmek istendi. Hala kendine gelemeyen sürücü, sedyeye bindirileceği esnada aracında bulunan şeffaf dosya ve kalemliğini istedi. Dosyasını eline alan sürücü, sedyeye binmeden yürüyerek ambulansa gitti.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

İsmet İnönü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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