Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı
Son Dakika Güncel Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

59 dakika önce

Adana'da seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan kamyonet, sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı, System.String[]

Adana'da seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan kamyonet, sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.

Mesur Tur (65), 01 TP 187 plakalı kamyonetiyle Ege Batur Bulvarında seyir halindeyken aniden rahatsızlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce aydınlatma direğine, ardından da sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Türkiye Partisi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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