Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı
52 dakika önce
Adana'da seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan kamyonet, sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlanan kamyonet, sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabildi.
Mesur Tur (65), 01 TP 187 plakalı kamyonetiyle Ege Batur Bulvarında seyir halindeyken aniden rahatsızlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce aydınlatma direğine, ardından da sulama kanalının demir parmaklıklarına çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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