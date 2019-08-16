Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü
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Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Tahsin Ünal
Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Duran E., kullandığı 70 EA 919 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarparak durabildi. Duran E.'nin direksiyon başında baygın halde olduğunu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün kalp krizi geçirmesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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