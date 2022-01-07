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Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı - Son Dakika

Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı

07.01.2022 20:15

Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı -Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp bir kasap dükkanına daldı.

Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı

- Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp bir kasap dükkanına daldı. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 19.30'da Fatih, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi, İddiaya göre, 34 TP 2875 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan D., direksiyon başında rahatsızlanınca araç kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra park halindeki 3 motosiklete çarptıktan sonra kasaba girdi. Kazada Ercan D. ile 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kaldırıma çıkan aracın çarptığı motosikletlerin savrulduğu bazı kişilerin de yere düştüğü görülüyor.

Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı
Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı
Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı

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Otomobil, Tragger, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında rahatsızlandı, motosikletlere ve yaylara çarpıp dükkana daldı - Son Dakika
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