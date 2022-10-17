Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı

17.10.2022 12:33

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında sara nöbeti geçiren Uğur Özge'nin kullandığı otomobil 6 araca çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada, Uğur Özge otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi. Özge'nin kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobillere çarpan otomobil, 50 metre ilerleyerek yine park halindeki cip ile galeri önünde sergilenen 2 motosiklete çarparak durdu.

SARA NÖBETİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Uğur Özge, hastaneye gitmeyi reddedince tedavisi ambulansta yapıldı. Özge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi DİREKSİYON BAŞINDA SARA NÖBETİ GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİ 6 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA DİREKSİYON BAŞINDA SARA NÖBETİ GEÇİREN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİ 6 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:34:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement