İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Uğur Özge, hastaneye gitmeyi reddedince tedavisi ambulansta yapıldı. Özge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa İnegöl 'de meydana gelen kazada, Uğur Özge otomobiliyle seyir halindeyken sara nöbeti geçirdi. Özge'nin kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Furkan Elmas (21) yönetimindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobillere çarpan otomobil, 50 metre ilerleyerek yine park halindeki cip ile galeri önünde sergilenen 2 motosiklete çarparak durdu.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı - Son Dakika

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