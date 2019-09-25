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Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

1 saat önce

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptıSİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı.

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Direksiyon başında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araç" uygulaması gerçekleştirildi. Sivas İl emniyet Müdürlüğünce çok sayıda polisin katılımı ile şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamada, sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, direksiyon başında sürücünün sigara içtiğini tespit ederek araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen sürücülere 153 TL cezai işlem uyguladı.

Direksiyon başında sigara içenlere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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