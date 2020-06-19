Direksiyon başında tansiyonu yükseldi, aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, direksiyon başında tansiyonu yükselen Tuncer Göklü'nün (42) kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Göklü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu çıkışındaki Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelen Tuncer Göklü'nün 35 DV 441 plakalı otomobille seyir halindeyken tansiyonu yükseldi. Göklü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Göklü'yü hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Göklü, "Çalıştığım fabrika için Turgutlu'ya malzeme almaya gelmiştim. Bir an tansiyonum yükseldi. Aniden gözüm karardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Üzgünüm" dedi.