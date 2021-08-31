Direksiyon başında tartışan sürücüler trafiği böyle tehlikeye attı - Son Dakika

İstanbul'da trafikte birbiri ile tartıştıktan sonra tehlikeli araç süren şoförler, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kavga ettikten sonra birbirine makas atan sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar böyle görüntülendi.

İstanbul trafiğindeki yoğunluk zaman zaman sürücülerde gerginliğe yol açarken, sürücüler arasındaki tartışmalar trafiği tehlikeye düşürüyor. Geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Gebze istikametinde ise iki aracın tartıştığı tartıştıktan sonra ise birbirlerinin önünde trafiği tehlikeye sokacak hareketler yaptığı yine diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Sultangazi - Gaziosmanpaşa yolunda ilerleyen iki araç da birbirlerine dakikalarca makas attı. Tartışıp birbirlerine makas atan sürücüler, başka bir sürücünün tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)