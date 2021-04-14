Direksiyon başında telefon ile konuşan sürücü, polis durdurunca bile aldırış etmedi - Son Dakika

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kuralları ihlal eden ve trafiği olumsuz etkileyen sürücülere karşı uygulama ve denetimlerine devam ediyor.

DURMASINA RAĞMEN KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Bu kapsamda Bolu Caddesi üzerinde denetim yapan trafik ekibi, şehir merkezine doğru seyir halindeki hafif ticari araç kullanan sürücüsünün direksiyon başında cep telefonu ile konuştuğunu fark ederek durdurdu. Ancak sürücü, yaptığı kural ihlalini unutarak durmasına rağmen cep telefonu ile konuşmasına devam etti.

"NE ZAMAN KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Trafik Şube Müdürlüğü komiseri ise bir süre sürücünün cep telefonu ile konuşmasının bitmesini bekledi. Ancak sürücü konuşmaya devam edince aracın kapısını açtı ve "Beyefendi telefonu ne zaman kapatmayı düşünüyorsunuz" diyerek sürücüyü uyardı. Ardından ehliyetini veren sürücü ceza yazılmaması içinde uzun süre dil döktü.

Trafik ekibi sürücüye uyarıda bulunarak sürücüyü denetim noktasından gönderdi.