Direksiyon başında telefonla konuştu, ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Direksiyon başında telefonla konuştu, ceza yemekten kurtulamadı

Direksiyon başında telefonla konuştu, ceza yemekten kurtulamadı Iğdır'da bir araç sürücüsü seyir halindeki aracında telefon görüşmesi yaparken polis ekiplerine yakalandı.

Direksiyon başında telefonla konuştu, ceza yemekten kurtulamadı IĞDIR - Iğdır'da bir araç sürücüsü seyir halindeki aracında telefon görüşmesi yaparken polis ekiplerine yakalandı. Sürücü hakkında trafik kurallarını ihlal ettiği için 314 TL para cezası kesildi. Olay bugün saat 17: 00 sularında Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla kent merkezinde seyir halinde bunan bir sürücü, direksiyon başında telefonla görüşürken polis ekiplerine yakalandı. Sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. Sürücüye 314 TL para cezası verildi. '20 kilometre hızla seyahat halindeyken telefonla konuşuyordum' Polis ekiplerinin kendisine ceza yazmasına sinirlenen sürücü, " 20 kilometre hızla seyahat halindeyken telefonla konuşuyordum. Park yeri olmadığı için aracımda telefonla konuşmak zorunda kaldım. Park yeri olsaydı aracımı park ettikten sonra telefon görüşmesi gerçekleştirirdim." diyerek kendini savundu. Cezayı yedikten sonra aracına binen şoför olay yerinden hızla uzaklaştı.

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