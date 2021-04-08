Direksiyon başında uykuya daldı: Dünya yıkılsa duymaz! - Son Dakika

Direksiyon başında uykuya daldı: Dünya yıkılsa duymaz!

08.04.2021 15:13
Direksiyon başında uykuya daldı: Dünya yıkılsa duymaz!, System.String[]

GÜNLER BÖYLE GEÇİYORGelin bir bakalım dünyanın dört bir yanında ünlüler nasıl objektiflere takılıyor.

GÜNLER BÖYLE GEÇİYOR

Gelin bir bakalım dünyanın dört bir yanında ünlüler nasıl objektiflere takılıyor. Gün içinde yavaş yavaş hareketlenen etkinliklere katılmadıkları zamanlarda nelerle uğraşıyorlar.

BİR SAAT UYUDU

Ünlü oyuncu Gerard Butler, önceki gün Malibu'da görüntülendi. Hem de eşine rastlanmadık şekilde. Butler, aracını bir benzin istasyonuna park etti önce. Sonra da sürücü koltuğundan kalkmadan radyoyu açtı. Sonra da dinlerken birden bire başı öne düştü ve uykuya daldı.

SONRA ARACIYLA İLGİLENDİ

Gerard Butler, öylesine derin bir uykuya daldı ki ne radyonun sesini duydu ne de onu görüntüleyen kameramanların kendi aralarındaki konuşmalarını. Toplam bir saat uyuyan Gerard Butler sonra kalkıp aracıyla ilgilendi. Ardından maskesini taktıktan sonra da kısa bir yürüyüşe çıktı.

DİKKATLİ BAKAN DA TANIYAMADI

Yine Malibu sokaklarındayız... Peki bu ünlünün kim olduğunu çıkarabildiniz mi? Aslında çok tanınan bir oyuncu olsa da bu haliyle kim olduğunu bulmak zor olsa gerek. Bu ünlü Charlize Theron. Gösterişsiz bir şekilde giyinen ve başına beyzbol şapkası, yüzüne de maske takan Theron, arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Çıkışta da böyle görüntülendi.

SPORSUZ OLMAZ!

Burası Los Angeles... Bu ünlü de Kendall Jenner. Top model, formunu korumak için yaptığı egzersizi hiç aksatmıyor. Bunun için de sık sık spor salonunun yolunu tutuyor. Dün de salona girerken görüntülendi. Maskesini eksik etmeyen Jenner'a silahlı bir koruma eşlik etti.

HAILEY İLE BERABER GİTTİLER

Jenner'a spor salonunda bir başka ünlü eşlik etti. O da Hailey Baldwin Bieber'ın ta kendisiydi. O da Jenner ile birlikte aynı spor salonuna gidip formunu korumak için uyguladığı egzersizlerini yaptı.

NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAYAMADI

Müzik insanı Gavin Rossdale de Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir mağazadan alışveriş etti Rossdale. Elbette her zamanki gibi fotoğrafçılar da onu görüntüledi. İşte o anlarda Rossdale, dans figürlerini andıran ilginç hareketler sergiledi. Sonra da kameralara el sallayıp aracına doğru ilerledi.

ELSA IŞIL IŞIL

Kısa bir süre önce Tom Daly ile birlikteliğinden bir kız bebek sahibi olan Elsa Hosk fazla beklemeden mesleğine döndü. Çiçeği burnunda anne Hosk, Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Kısa sürede formuna kavuşan Hosk, üzerindeki parlak yeşil takım elbise ile dikkat çekti. Ünlü model, güneşli havanın keyfini çıkarırken bir yandan da cep telefonuyla fotoğraf çekti.

RENK UYUMU

Gönül defterine Kourtney Kardashian ve Sofia Richia gibi ünlüleri yazdıran 37 yaşındaki Scott Disick, kendisinden

yaşça genç sevgilisi Amalia Hamlin ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Kardashian ile ilişkisinden üç çocuğu bulunan Disick ile 19 yaşındaki Hamlin, Malibu sokaklarında görüntülendi. Çiftin giysilerindeki renk uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

GECE GEZMESİ

Eşi Brian Austin Green'den boşanan Megan Fox klibinde oynadığı Machine Gun Kelly ile aşk yaşıyor. Çift, önceki akşam da Malibu'da görüntülendi. El ele yürüyen Fox ve Machine Gun Kelly, arkadaşları Avril Lavigne ile buluştu.

KİBARLIĞI ELDEN BIRAKMADI

Sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olan Pierce Brosnan eşi Keely Shaye ile birlikte çıktığı gece gezmesinde görüntülendi. Uzun süredir evli olan çift, bir restoran çıkışı objektiflere takıldı. Brosnan, eşinin otomobiline bindikten sonra sürücü koltuğuna geçti ve ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.

AİLESİYLE BULUŞTU

Shawn Mendes ile mutlu bir ilişki yaşayan Camila Cabello önceki gün Florida'da görüntülendi. Anne ve babasıyla yemek yiyen Cabello'nun keyfinin yerinde olduğu görüldü. Genç yıldızın ilginç kıyafeti de dikkat çekti.

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Artık milyarderler listesinde yer alan Kim Kardashian da Los Angeles'ta hayranlarına sürpriz yaptı. 40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, bir alışveriş merkezinde kendi vücut toparlayıcı ürünlerinin satıldığı bir mağazayı ziyaret etti.

OFİS ŞIKLIĞI

İngiliz yıldız Kelly Brook da Londra'da çalıştığı radyo istasyonuna giderken görüntülendi. Her zamanki gibi keyfi yerinde olan Brook'ın şıklığı da dikkat çekti.

Direksiyon başında uykuya daldı: Dünya yıkılsa duymaz!

Charlize Theron, Gerard Butler, Los Angeles, Benzin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Direksiyon başında uykuya daldı: Dünya yıkılsa duymaz! - Son Dakika Magazin


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