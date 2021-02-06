Direksiyon başında uyuya kalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Direksiyon başında uyuya kalan sürücü, 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

KASTAMONU - İstanbul'da pazaryerinde tezgah açtıktan sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönen sürücü, direksiyon başında uyuya kalarak 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da pazaryerinde tezgah açan Aziz Kafa, ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı. Göçkün köyü nüfusuna kayıtlı Aziz Kafa, plakası öğrenilemeyen otomobille İnebolu'nun Korupınar köyüne geldiği sırada direksiyon başında uyuya kalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan Aziz Kafa, yaralandı. Yaralanan Kafa, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz Kafa, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kafa'nın vücudunda ve özellikle kaburgalarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.