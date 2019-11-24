Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında uyuyan sürücü dolmabahçe sarayı'nın duvarına çarpıyordu
Son Dakika Güncel Direksiyon başında uyuyan sürücü dolmabahçe sarayı'nın duvarına çarpıyordu - Son Dakika

Direksiyon başında uyuyan sürücü dolmabahçe sarayı'nın duvarına çarpıyordu

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu.

BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu. Otomobil saraydaki Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmadan, yoldaki basamaklara çarparak durdu.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde 07.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABP 873 plakalı otomobille Beşiktaş yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi. Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.

Kazayı görerek yardıma koşan Murat Şahin Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi, onları durdurduk. Olaya müdahale ettiler. Şoför 'uyuyakaldım ben' dedi. Tek başınaymış. Kazada yaralanan yok diye konuştu.

Direksiyon başında uyuyan sürücü dolmabahçe sarayı'nın duvarına çarpıyordu

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:16 Kaynak: DHA
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