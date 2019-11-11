Son Dakika Haberleri: Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu

Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu

6 saat önce

Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle birlikte şarampole uçtu.

Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu, System.String[]

Kastamonu- Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle birlikte şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde 53 yaşındaki Kadir Şimşir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıktı. Şarampolde taklalar atan otomobilde sıkışan Şimşir, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şimşir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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