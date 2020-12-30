Direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün, direksiyon başında yemek yiyerek araç kullandığı görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.

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