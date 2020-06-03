Direksiyon başındaki sürücüyü silahla öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Direksiyon başındaki sürücüyü silahla öldüren şüpheli yakalandı

Bursa'da, otomobilde tartıştığı sürücüyü silahla öldürüp, aynı araçla kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, otomobilde tartıştığı sürücüyü silahla öldürüp, aynı araçla kaçan şüpheli gözaltına alındı. Bursa- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin sürücüsü Hayrullah Çalışmaz'ın (54) silahla vurulmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, olayın ardından kaçan şüpheli F.F'yi Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Hayrullah Çalışmaz'ı iş yerindeki kadın çalışanı S.A. ile tanıştırmak istediğini, araçla Demirtaş Mahallesi'ne gittiklerini, yolda aradığı kadının evinde olmadığını belirtmesi üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı. Bunun üzerine dinlenme tesisindeki petrol istasyonuna geldikleri sırada Çalışmaz'a yanında bulunan silahla bir el ateş ettiğini anlatan F.F, arkadaşının araçtan inip yere düştüğünü, kendisinin olay yerinden ayrıldığını belirtti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da Hayrullah Çalışmaz, 16 Y 4492 plakalı otomobille seyir halindeyken aynı araçta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulmuştu. Yakın mesafedeki dinlenme tesisine giren Çalışmaz, akaryakıt pompalarının bulunduğu bölümde aracı durdurup yardım istemek için indiği sırada yere yığılmış, şüpheli ise aracın direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Çalışmaz olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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