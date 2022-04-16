Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi - Son Dakika
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Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi

16.04.2022 10:05
Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi

NİŞANTAŞI'ndan aldığı müşteri, taksi şoförü ile tartıştı.

NİŞANTAŞI'ndan aldığı müşteri, taksi şoförü ile tartıştı. Şoförün cep telefonu ile kayıt aldığını gören yolcu, direksiyon başındaki şoföre tekme atarak hakaret etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyleyince şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu. Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi. Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı. Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı. Karakola giden şoför, şikayetçi oldu.

TAKSİCİ İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA

Taksi şoförü ile müşteri arasındaki tartışma cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, müşterinin taksi şoförüne bağırarak hakaret etmesi görülüyor. Cep telefonu ile kaydedildiğini fark eden yolcu çığlık atarak şoföre ve camlara tekme atıyor.

"CAMLARA VE BANA TEKME ATTI"

Taksi şoförü Enver Kaya, "Çağlayan Adliye'nin altından giriş yaparken müşteri bana 'sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim' dedi. Taksimetreye baktım 'zaten şu an 51 lira yazıyor' dedim. Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır, dedim. 'Ben sana başka para ödemem' dedi. Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi. Tünel çıkışında dörtlülerimi yakarak aracı durdurdum. Bana 'ben iniyorum sana da para vermiyorum' dedi. Hanımefendi benim paramı verin dedim. 'Vermiyorum alabiliyorsan al' dedi. Ben aracımı karakola doğru götürdüm. Benimle ilgili bir şikayetiniz varsa karakolda şikayetçi olursunuz. Kendi kendine arabanın arkasında yattı. Camları tekmelemeye başladı. Cep telefonu kameramın açık olduğunu görünce bana tekme atmaya başladı. En son olarak saçımı tuttu çekti. Telefonumu aldı. Telefonumu alınca ben afalladım. Kaydım her şeyim orada" diye konuştu.


Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi
Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi
Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi
Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi
Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi
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Enver Kaya, Nişantaşı, Hakaret, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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