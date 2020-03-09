Direksiyon başındakilere alkol denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başındakilere alkol denetimi - Son Dakika

Direksiyon başındakilere alkol denetimi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, alkol kontrolü gerçekleştirdi.

Direksiyon başındakilere alkol denetimi, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, alkol kontrolü gerçekleştirdi. Onlarca araç sürücüsü alkolmetreye üfledi.


Muratlı ilçe merkezinde stratejik öneme sahip Saat Kulesi mevkiinde uygulama yapan güvenlik güçleri, vatandaşın huzur ve refahı için seferberlik ilan etti. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri alkol kontrollerinde bulundu. Çevrilen tüm araç sürücüleri alkolmetreye üfletildi. 40 araç sürücüsü kontrol edilirken, yaklaşık bin TL cezai işlem uygulandı. Kontroller kapsamında aranan şahıslara yönelik de denetim yapıldı.


Vatandaşların huzur ve refahı için denetim ve kontrollerin süreceğine işaret edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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