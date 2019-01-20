Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyeti Kaybedilen Otobüs Fidanlığa Daldı

Direksiyon Hakimiyeti Kaybedilen Otobüs Fidanlığa Daldı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İzmir'den Çanakkale'ye yolcu taşıyan otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak fidanlığa daldı.

Direksiyon Hakimiyeti Kaybedilen Otobüs Fidanlığa Daldı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İzmir'den Çanakkale'ye yolcu taşıyan otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak fidanlığa daldı. Şans eseri kazada sadece maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale istikametine gitmekte olan otobüs şoförü, Edremit'in Bostancı köprülü kavşağında dönüş manevrasını yapamayınca fidanlığa daldı. 16 KN 567 plakalı otobüs fidanlıkta bir toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada yolcular büyük panik ve korku yaşadı. Kendi imkanları ile otobüsten çıkan yolcular Edremit Belediyesi tarafından tahsis edilen bir başka otobüs ile Edremit Otogarına taşındılar. Kazada otobüste maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Çanakkale, İzmir, Edremit, 3. Sayfa
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