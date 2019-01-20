Direksiyon Hakimiyeti Kaybedilen Otobüs Fidanlığa Daldı
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İzmir'den Çanakkale'ye yolcu taşıyan otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak fidanlığa daldı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, İzmir
'den Çanakkale
'ye yolcu taşıyan otobüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak fidanlığa daldı. Şans eseri kazada sadece maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çanakkale istikametine gitmekte olan otobüs şoförü, Edremit'in Bostancı köprülü kavşağında dönüş manevrasını yapamayınca fidanlığa daldı. 16 KN 567 plakalı otobüs fidanlıkta bir toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada yolcular büyük panik ve korku yaşadı. Kendi imkanları ile otobüsten çıkan yolcular Edremit Belediyesi
tarafından tahsis edilen bir başka otobüs ile Edremit Otogarına taşındılar. Kazada otobüste maddi hasar meydana geldi. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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