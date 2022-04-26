Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

26.04.2022 15:52
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Balaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AR 880 plakalı R.A. yönetimindeki Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şoför R.A. ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

YORUMLAR
500
Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi Kaymakam Savar kacak avcılığın yapıldığı alanları inceledi Kaymakam Savar kacak avcılığın yapıldığı alanları inceledi

Muradiye, Hisarcık, Mercedes, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:45:20. #1.13#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement