Direksiyon hakimiyeti kaybetti, önce tıra çarptı sonra da takla attı Hatay
'da trafik kazası: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
HATAY - Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun
ilçesi e-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay
mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 FF 228 plakalı otomobil sürücüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan bir diğer kişide yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Ekipler başka kazalar yaşanmaması için alanda önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.