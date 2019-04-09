Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyeti Kaybetti, Önce Tıra Çarptı Sonra da Takla Attı

Direksiyon Hakimiyeti Kaybetti, Önce Tıra Çarptı Sonra da Takla Attı

1 saat önce

Direksiyon hakimiyeti kaybetti, önce tıra çarptı sonra da takla attı Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralıHATAY - Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi.

Direksiyon hakimiyeti kaybetti, önce tıra çarptı sonra da takla attı
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

HATAY - Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesi e-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 FF 228 plakalı otomobil sürücüsü, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan bir diğer kişide yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler başka kazalar yaşanmaması için alanda önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:20 Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa
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