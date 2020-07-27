Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki alt geçitte meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 06 TUN 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda alt geçitte bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri arcın elektrik aksamlarını kontrol ederek önlem aldı.

Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ