Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı

7 saat önce

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı, System.String[]

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 PC 6169 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Murat A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PC 6169 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü.


Meydana gelen kaza bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ters dönen otomobilde bulunan yaralı Murat A.'nın yardımına ilk olarak benzin istasyonundaki görevliler koştu. Yapılan ihbarın sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçan sürücü: Kimliğimi almaya gittim İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]