Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı

21.04.2021 13:31
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan 38 FC 881 plakalı otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken polis kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Kocasinan, Otomobil, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika


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